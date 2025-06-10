Diyarbakır'da Eczacı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eczacı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

10.06.2025 17:15
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Kayapınar'da bir eczacı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan eczacı öldü.

Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız, aynı sokakta kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldız, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın ölümünden duyulan üzüntü belirtilerek, "Sağlıkta şiddete bir an önce son verilmesi ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması dileğiyle ailesi ve camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayapınar, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eczacı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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