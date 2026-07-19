Diyarbakır'da Engellileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da engellileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman kara yolundaki merkez Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit mahallesinde öğle saatlerinde, bir rehabilitasyon merkezinden çıkan engellileri taşıyan N.T.'nin kullandığı 34 BNC 160 midibüs, V.S idaresindeki 07 BOF 189 otomobil ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma ekipleri, sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.