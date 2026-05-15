Diyarbakır'da Erişilebilirlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Erişilebilirlik Toplantısı

Diyarbakır\'da Erişilebilirlik Toplantısı
15.05.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için erişilebilirlik standartları üzerine toplantı yapıldı.

Diyarbakır'da "Ulusal Erişilebilirlik Günü" kapsamında erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, engelsiz yaşam anlayışının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından erişilebilirliğin hukuki dayanakları, izleme ve denetleme süreçleri, erişilebilirlik belgesi çalışmaları ile il genelindeki iyi uygulama ve eksikliklere ilişkin sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yen verilen Zorluoğlu, kamu hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, erişilebilirliğin yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını, bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata eşit ve güvenli şekilde katılabilmesi açısından temel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Erişilebilirliğin bir formalite olarak görülmemesi gerektiğini belirten Zorluoğlu, kamu kurumlarının yerel yönetimlerin ve ilgili tüm kuruluşların bu konuda daha hassas, koordineli ve sonuç odaklı bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, ayrıca kamu binaları, açık alanlar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve sosyal alanlarda erişilebilirlik standartlarının titizlikle uygulanması, mevcut eksikliklerin tespit edilerek kısa sürede giderilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Diyarbakır'da erişilebilirlik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Engelliler, Politika, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Erişilebilirlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:35:40. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Erişilebilirlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.