Diyarbakır'da erkek öğretmenin öldürülmesi soruşturmasında kadın meslektaşın dini nikahlı eşi de gözaltına alındı

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Diyarbakır'da erkek öğretmenin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, polise teslim olan kadın meslektaşının dini nikahlı eşi de gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'nde öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde meslektaşı Osman K'nin (41) tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayın ardından eve gelen polislere teslim olan Zeynep A'nın dini nikahlı eşi Şeyhmus Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 9 Temmuz'da öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde bulunduğu sırada meslektaşı Osman K. (41) tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan Zeynep A. polise teslim olmuştu.

Gözaltına alınan Zeynep A. ile Osman K'nin aynı okulda görev yaptıkları öğrenilmişti.