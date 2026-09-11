Diyarbakır'da eski sevgilisini öldüren sanık suçunu itiraf etti, tutukluluğu sürüyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde geçen yıl birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Okay Gür ile yakınları Ömer ve Barış Doğrul'un "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Okay Gür, Ömer ve Barış Doğrul ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan Gür, "Rojda'yı tek başıma boğarak öldürdüm. Daha sonra cesedi götürüp dere yatağına gömdüm. Eve geldikten sonra üzerimde bulunan giysileri sobada yaktım. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu diğer sanıklar Ömer ve Barış Doğrul ise üzerlerine isnat edilen suçu kabul etmeyerek, tahliyelerine yönelik karar verilmesini talep etti.

Maktulün babası ve annesi ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu.

Maktulün ailesinin avukatları sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını, sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, maktulün annesi ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Okay Gür ile yakınları Ömer ve Barış Doğrul hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Beybulak Mahallesi'nde Rojda Yakışıklı, 27 Aralık 2025'te birlikte yaşadığı Okay Gür tarafından öldürülmüştü.