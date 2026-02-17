Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 12 Tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde fuhşa yer ve imkan sağlandığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin reklam organizatörleri aracılığı ile müşteri temin ettikleri ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 5 masaj salonu ile bağlantılı 18 şüpheli hakkında çalışma yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre; şüphelilerin yaklaşık 68 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

20 ADRESE OPERASYON

Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'u da kapsayan toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kadraj' adlı operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 2'si hakkında da konutu terk etmeme kararı verildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,