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Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Diyarbakır'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüsün Lice ilçesinde kontrolden çıkarak devrilmesiyle 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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