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Diyarbakır'da Gayrimenkul Firmasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gayrimenkul Firmasına Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da bir gayrimenkul firmasına ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Saldırgan, iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan boş kovanları inceleyerek şüphelinin peşine düştü.

Diyarbakır\'da Gayrimenkul Firmasına Silahlı Saldırı
14.01.2024 - 21:53,
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DİYARBAKIR'da gayrimenkul firmasına ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir gayrimenkul firmasına ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, ara sokaktan çıkarak, kapalı durumdaki Ş.A.'ya ait iş yerinin önüne gelip, tabancayla üst üste ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Çevrede 10 boş kovan bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gayrimenkul Firmasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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