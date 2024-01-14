Diyarbakır\'da Gayrimenkul Firmasına Silahlı Saldırı

DİYARBAKIR'da gayrimenkul firmasına ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir gayrimenkul firmasına ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, ara sokaktan çıkarak, kapalı durumdaki Ş.A.'ya ait iş yerinin önüne gelip, tabancayla üst üste ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Çevrede 10 boş kovan bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.