Diyarbakır'da 'Girdap' Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 'Girdap' Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır\'da \'Girdap\' Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan 'Girdap' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında polisin takibinde olan 3 şüphelinin hırsızlık yaparken yakalanması ve bir markette müşterinin çantasından cep telefonu ve cüzdanının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

11.02.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik 'Girdap' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisin takibinde olan 3 şüphelinin hırsızlık yaparken yakalanması ve marketteki müşterinin çantasından cep telefonu ve cüzdan çalınması da kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerden ziynet eşyası ve bazı kişilerin üzerinden hırsızlık yapılması şikayeti üzerine harekete geçildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, ihbarların olduğu alanlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. 3'ü hırsızlık yaparken olmak üzere toplamda 12 şüpheli düzenlenen 'Girdap' operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan aramalara 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisin şüphelileri takip anları ve bir şüphelinin markette kadının çantasından cüzdan ve cep telefonu çalması ise kameraya yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Girdap' Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Girdap' Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement