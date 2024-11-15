Diyarbakır'da gönüllü öğretmenler, öğrencileri ara tatilde sınavlara hazırlıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da gönüllü öğretmenler, öğrencileri ara tatilde sınavlara hazırlıyor

Diyarbakır\'da gönüllü öğretmenler, öğrencileri ara tatilde sınavlara hazırlıyor

Diyarbakır'da 20 öğretmen ara tatilde dinlenmek yerine öğrencileri gönüllü olarak sınavlara hazırlıyor.

15.11.2024 11:47
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Diyarbakır'da 20 öğretmen ara tatilde dinlenmek yerine öğrencileri gönüllü olarak sınavlara hazırlıyor.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan 20 öğretmen, ara tatilde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 20 ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava hazırlanan 40 öğrenciye gönüllü eğitim desteği sunmaya karar verdi.

Okul idaresinin de desteğiyle sınıflarda hazırlık kampı oluşturuldu.

Fedakar öğretmenler öğrencileri hayallerine kavuşturmak için onlara 09.00-15.00 saatleri arasında birebir eğitim desteği veriyor.

Eğitim desteğiyle de yetinmeyen öğretmenler öğrencilere eğitim gördükleri saatlerde kahvaltı ve çay ikramı da yapıyor.

"Her birinin bir hedefi, hayali var"

Okul müdürü Vehbi Mustafaoğlu, AA muhabirine, hazırlık kampının öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmasının yanı sıra sınav stresinin azalmasına da olumlu etki sağladığını söyledi.

Hazırlık kampını programlamak için öğretmenlerle istişarede bulunduklarını ifade eden Mustafaoğlu, "Öğrencilerimizin her birinin bir hedefi, hayali var. Bu hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmak için kasım ve nisan ara tatillerinde eğitim kampları yapmaya karar verdik." dedi.

Mustafaoğlu, hazırlık kampına dershaneye gitmeyen öğrencileri dahil ettiklerini dile getirerek, eğitim kampının sürdüğünü belirtti.

"Öğrencilerin kahvaltı, çay, kahve ihtiyacı olabilir diye düşündük"

"Öğrencilerin kahvaltı, çay, kahve ihtiyacı olabilir diye düşündük ve öğretmenlerimizin desteğiyle kamp süresince ikramlarda bulunmak üzere de hazırlığımızı tamamladık." diyen Mustafaoğlu, bütün öğretmenlerin bu eğitim programında gönüllü olarak görev aldığını kaydetti.

Mustafaoğlu, öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Hedeflerini tutturmalarında, hayallerini gerçekleştirmelerinde umarım bir katkımız olur." ifadesini kullandı.

"Öğrencilerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz"

Sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem Çetin, amaçlarının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğrencileri sınavlara daha iyi hazırlamak olduğunu belirtti.

Çetin, şunları söyledi:

"20 öğretmen olarak tatilden feragat ederek öğrencilerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin çözemediği soruları çözüyor, anlayamadığı konuları onlara anlatıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin eksikliklerini giderip sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Diyarbakır'da, Türkiye'nin farklı illerindeki üniversiteleri kazanmak isteyen öğrencilerimiz var. Onları sınavlara hazırlıyor, hayallerine ortak oluyoruz."

"Öğrencilerimizin başarısı bizim için çok önemli"

Matematik öğretmeni Nurşen Ertaş da ara tatilde öğrencilere eğitim desteği sunduklarını belirtti.

Ertaş, "Öğrencilerimizin başarısı bizim için çok önemli. Severek ve isteyerek geliyorlar. Bizim emeklerimizi ve kendi emeklerini görüyorlar. Bu vesileyle güzel bir etkileşim oluyor." diye konuştu.

"Kendimizi şanslı hissediyoruz"

12. sınıf öğrencisi Azra Çiçek, eğitim kampı düzenlendiğini öğrenir öğrenmez bu kampa dahil olmak istediğini söyledi.

Evinde ders çalışma ortamının bulunmadığını dile getiren Çiçek, şöyle dedi:

"Evde bu kadar çalışamıyorduk. Dershane ve kütüphaneye ihtiyaç duymadan burada öğretmenlerimize sorularımızı gösterebiliyoruz."

8. sınıf öğrencisi Elif Zeynep Görmüş de ara tatilinde öğretmenleriyle bir arada olmaktan ve eğitim görmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, öğretmenlerinin kendilerine büyük destek verdiğini belirtti.

Görmüş, "Takıldığımız bir konu olduğunda rahatlıkla öğretmenlerimize danışabiliyoruz. Bize çok iyi yardımcı oluyorlar. Üzerimizde çok duruyorlar. Sabah erkenden geliyorlar bizimle ilgileniyorlar. Anlamadığımız konuları öğretmenlerimize danışıyoruz. Çoğu özel kurumun veremediği ortamı okulumuz bize ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Bize ikramda da bulunuyorlar. Kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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