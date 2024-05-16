Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü ve protesto eylemlerini yasakladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü ve protesto eylemlerini yasakladı

Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü ve protesto eylemlerini yasakladı

Diyarbakır Valiliği, 20 Mayıs'a kadar gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütü sempatizanları ve radikal grupların kentteki vahim olayları tekrar gerçekleştirmek amacıyla yasa dışı eylem ve etkinlikler düzenleyebileceği ve kamu düzeni ile güvenliğinin tehlikeye düşebileceği belirtildi.

16.05.2024 20:01
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Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Daha önce kentte yaşanan vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla kent genelinde yasa dışı eylem ve etkinlik gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildi. Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan kişi ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları veya il merkezimize girişleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde bugün saat 18.45'ten 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü ve protesto eylemlerini yasakladı - Son Dakika

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