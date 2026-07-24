Diyarbakır'da GSB Gençlik Yaz Kulübü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da GSB Gençlik Yaz Kulübü

Diyarbakır\'da GSB Gençlik Yaz Kulübü
24.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle öğrenciler yaz tatillerini eğitici ve eğlenceli geçiriyor.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" kapsamında gençlik merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle öğrenciler tatili dolu geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 6 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında uygulanan "GSB Gençlik Yaz Kulübü" ile Diyarbakır'daki 11 gençlik merkezinde 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Merkezlerde düzenlenen atölye çalışmaları ve etkinliklerle öğrenciler yeteneklerini keşfediyor, yaz tatillerini eğitici ve eğlenceli faaliyetlerle değerlendirme imkanı buluyor.

Öğrenciler akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, el sanatları, drama, halk oyunları, bilim ve deney etkinlikleri ile dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı, yapay zeka farkındalığı, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam alanlarında hazırlanan atölyelere katılıyor.

"En iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz"

Bağlar Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, AA muhabirine, Gençlik Yaz Kulübü ile çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Gençlik merkezlerinin gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunan önemli yaşam alanları olduğunu belirten Erpin, "Gençlerimizin merkezlerimize gelerek kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Onların kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz." dedi.

Merkezlerin gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri güvenli ortamlar sunduğunu dile getiren Erpin, şöyle konuştu:

"Gençlik merkezleri, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri güzel ortamlardır. Burada kendilerini ifade edebiliyor, yeteneklerini sergileyebiliyorlar. Bir gencimize yeni bir beceri kazandırdığımızda biz de en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Yaz tatilinde çocuk ve gençlerimizin zamanlarını verimli değerlendirmelerini istiyoruz. Sokakta vakit geçirmek yerine devletimizin imkanlarıyla hizmet veren gençlik merkezlerimize gelerek yeni beceriler kazanmalarını ve güvenli bir ortamda sosyal faaliyetlere katılmalarını arzu ediyoruz."

"Ekran başında geçirdiğim süre azalıyor"

Etkinliklere katılan öğrencilerden Recep Çetin Albayrak da düzenlenen faaliyetlerde keyifli vakit geçirdiğini ve kendisini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

Merkezde ücretsiz olarak sunulan imkanlardan memnun olduğunu belirten Albayrak, "Hocalarımız da bizimle yakından ilgileniyor. Tatilde evde telefonla vakit geçirmek yerine merkeze gelip müzikle ilgileniyorum. Burada ekran başında geçirdiğim süre azalıyor, aynı zamanda yeni insanlarla tanışıp sosyalleşme imkanı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Gülistan Musa da ablasının tavsiyesiyle gençlik merkeziyle tanıştığını, faaliyetlere katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Resim kursuna devam ettiğini belirten Musa, "Resim yapmayı çok seviyorum. Buraya gelerek hem kendimi geliştiriyor hem de yeni şeyler öğreniyorum. Evde boş vakit geçirmek yerine burada olmak benim için daha güzel. Bence bütün gençler gençlik merkezlerine gelmeli." dedi.

İbrahim Halil Çetiner de merkezde aldığı eğitimlerin kişisel gelişimine katkı sağladığını, ilgi duyduğu drama atölyesinde yer aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Merkezde sunulan imkanlardan ücretsiz yararlanabildiklerini belirten Çetiner, "Bu benim için büyük bir fırsat. Drama atölyesinde yer almak hayalimdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır, Gençlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da GSB Gençlik Yaz Kulübü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti

11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 12:02:10. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da GSB Gençlik Yaz Kulübü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.