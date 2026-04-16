Diyarbakır'da Gülistan Doku İçin Eylem

DİYARBAKIR'da kadın örgütleri ve baro temsilcileri, 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelere ilişkin adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, Dicle Amed Kadın Platformu ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından Diyarbakır Adliyesi önünde gerçekleştirilen açıklamaya DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, avukatlar, Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve çok sayıda kadın katıldı.

'SORUŞTURMADAKİ GECİKME ETKİN BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Grup adına konuşan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra atılan adımların önemli olduğunu ancak sürecin çok geç işlediğini ifade ederek, "Gülistan Doku'nun kaybedilmesinin üzerinden geçen yılların ardından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son işlemler, dosyada ilerleme sağlandığını göstermekle birlikte, bu sürece gelinmesindeki gecikme, etkili ve özenli bir soruşturma yürütülmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Gülistan Doku'ya ne oldu? sorusunun yıllardır ısrarla sorulması, bu dosyanın kapatılmasını engelleyen en temel güç olmuştur. Bu ısrar, kadınların mücadelesinin bir sonucu ve kazanımıdır. Kadınların hakikat talebi karşısında sürdürülen suskunluk ve hareketsizlik, ancak bu mücadele ile kırılabilmiştir. Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Rojvelat Kızmaz'ın kaybolduktan günler sonra şüpheli şekilde ölü bulunması da, bu dosyanın tekil bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Rojvelat Kızmaz dosyasında da kayıp başvurusuna rağmen arama çalışmalarının gecikmesi, ölümün etkin şekilde aydınlatılmaması ve sorumluların ortaya çıkarılmaması, benzer ihmal ve cezasızlık pratiklerinin sürekliliğine işaret etmektedir. Rojin Kabaiş dosyasında da etkin soruşturma yürütülmesi, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Kadınların yaşam hakkını ilgilendiren hiçbir dosya, ihmal ve cezasızlık politikalarıyla sürüncemede bırakılamaz" dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,