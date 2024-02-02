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Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde Yangın: Çok Sayıda Güvercin Öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde Yangın: Çok Sayıda Güvercin Öldü

Diyarbakır\'da Güvercin Oteli\'nde Yangın: Çok Sayıda Güvercin Öldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Güvercin Oteli'nde çıkan yangında, oteldeki çok sayıda güvercin yanarak ya da havasız kalarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir.

02.02.2024 11:23
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Güvercin Oteli'nde çıkan yangında çok sayıda güvercin öldü.

Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi Sütçü Sokak'taki Güvercin Oteli'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, oteldeki çok sayıda güvercin yanarak ya da havasız kalarak can verdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde Yangın: Çok Sayıda Güvercin Öldü - Son Dakika
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