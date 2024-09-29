Diyarbakır\'da Hasan Nasrallah Posteri

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DİYARBAKIR'da bir grup, tarihi surlara İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterini astı.

Diyarbakır'da bir grup, İsrail'in 2 gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dev posterini, tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, 'Yolun yolumuzdur, ey şehid' yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK, Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR