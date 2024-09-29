Diyarbakır'da Hastane Saldırısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hastane Saldırısı

Diyarbakır\'da Hastane Saldırısı

Bir hasta yakınları, ölüm haberinin ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. İnceleme başlatıldı.

29.09.2024 12:29
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DİYARBAKIR'da yoğun bakım ünitesinde 8 aydır tedavi gören Faruk U.'nun (31) ölüm haberini alan yakınları, hastane personeline saldırdı. Yoğun bakım ünitesinde hasar oluşurken, darp raporu alan 2 sağlık çalışanı, 1 temizlik ve 1 de güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Kalp krizi geçirip kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören Faruk U., sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek, sağlık çalışanları M.Ç. ve S.T. ile temizlik görevlisi F.K.'ye, ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi B.D.'ye saldırdı. Yoğun bakım ünitesi hasar görürken, vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SALDIRIYA KINAMA

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, saldırıyı kınayarak, "Bugün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hastanın vefat etmesi üzerine, hasta yakınlarınca bölüm çalışanlarına yönelik saldırı düzenlenmiş, yaşanılan saldırıda sağlık çalışanları, temizlik personeli ve güvenlik personelleri darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. Şiddete uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanılan şiddet olaylarının artık son bulması için yetkilileri caydırıcı cezai işlemler getirmek üzere, göreve davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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