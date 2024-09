Diyarbakır\'da Hastane Saldırısı: 4 Gözaltı

Güncel

DİYARBAKIR'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hastanın yakınları tarafından darbedilen 4 personelin şikayeti üzerine yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Kalp krizi geçirip kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören Faruk U. (31), dün sabah yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek, sağlık çalışanları M.Ç. ve S.T. ile temizlik görevlisi F.K.'ye, ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi B.D.'ye saldırdı. Yoğun bakım ünitesi hasar görürken, vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hastanenin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, yaptığı incelemede kameralardan tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.

BAŞHEKİMDEN KINAMA

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren entübeli bir şekilde tedavi görmekte olan bir hastamızın maalesef vefat etmesi üzerine, hasta yakınları tarafından hastanemizin sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Yaşanan bu olayda, sağlık personeli arkadaşlarımız fiziksel şiddete maruz kalmış, darbedilmiştir. Öncelikle vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet diliyoruz, şiddete uğrayan tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması için en güçlü temennilerimizi dile getiriyoruz. Sağlık hizmeti sunan çalışanlarımıza yönelik bu tür şiddet olaylarını kabul edilemez buluyor, bu saldırıları kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, her gün büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla toplumumuza hizmet etmeye devam ederken, onların güvenliği ve huzuru bizler için her şeyden önce gelmektedir. Yaşanılan bu ve benzeri şiddet olaylarının son bulması için, caydırıcı ve etkili cezai yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sağlık hizmetlerinde şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak, personelimizin haklarını savunmaya yönelik her türlü hukuki girişimi başlatmış bulunmaktayız. Şiddetin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini bir kez daha dile getiriyor, bu olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.