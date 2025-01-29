Diyarbakır\'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, hırdavat malzemesi çalan 3 hırsızlık şüphelisi, yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ocak'ta Bismil ilçesi Fırat Mahallesi 210'uncu Sokak'ta meydana geldi. C.A.'ya (39) ait otomobile yaklaşan 1'i kadın 3 şüpheli, otomobil içerisinde hırdavat malzemesini alarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada kimlikleri belirlenen E.T. (18), H.K. (31) ve R.K. (32) isimli kadın, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı malzemeler de ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,