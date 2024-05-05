Diyarbakır\'da Hristiyanlar Paskalya Bayramı\'nı kutladı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı Sur ilçesindeki Protestan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı.

Kilisenin Pastor Yardımcısı Ömer Baysal'ın İncil'den Kürtçe ve Türkçe mattalar okuduğu kutlamada ilahiler seslendirildi, çocuklar tiyatro gösterisi sundu. "Esenlik sizinle olsun" ilahisiyle son bulan ayinde, kilise cemaati Paskalya yumurtası ve çöreklerle kutlama yaptı.