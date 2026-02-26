Diyarbakır'da Hükümlüler İftara Yemek Hazırlıyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Hükümlüler İftara Yemek Hazırlıyor

Diyarbakır\'da Hükümlüler İftara Yemek Hazırlıyor
26.02.2026 13:08
Türk Kızılay Aşevi, hükümlülerle ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor.

Diyarbakır'da Türk Kızılay Aşevi'nde görevli hükümlüler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek hazırlıyor.

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Türk Kızılay Aşevi'nde ramazan ayı boyunca günde 3 çeşit sıcak yemek yapılıyor.

Hazırlanan yemekler, bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engelliler ile ihtiyaç sahiplerine iftarda ulaştırılıyor.

Sıcak yemekleri, Türk Kızılay personeli ve gönüllüler dağıtıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalanmasıyla bu yıl hükümlüler de yemek hazırlama işinde yer alıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Özcan ve Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Türk Kızılay Aşevi'nde incelemelerde bulunarak hükümlülerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Onlarla manevi bir bağ oluşturuyoruz"

Şube Başkanı Demirel, Türk Kızılay Aşevi'nde ramazan boyunca her gün 3 bin kişiye yemek hazırladıklarını söyledi.

İmzalanan protokol çerçevesinde aşevinde bu yıl hükümlülerin de yemek hazırlığında yer aldığını belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Hükümlüler yemek yapımında aşçı ve personelimize yardım ediyor. Hükümlülerin toplumun ıslahına yönelik harekete katılmalarından dolayı manevi haz aldıklarını müşahede ediyoruz. Çalışma süreleri biten bazı hükümlüler gönül bağıyla bizim kurumlara gelip yardım ediyor. Onlarla manevi bir bağ oluşturuyoruz. Yapılan bu çalışma bizler ve hükümlüler için çok güzel bir etkinlik. Hükümlüler hem kendilerini ihya edecek güzelliklerle buluşuyor hem de meslek öğreniyor."

Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım ettiklerini ifade eden Demirel, alışveriş kartı dağıttıklarını, nakdi yardımlarda bulunduklarını bildirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Kamu Hizmet Birimi Sorumlusu Emre Bilinmiş ise protokol kapsamında aşevinde 20 hükümlünün görev yaptığını belirtti.

Bilinmiş, "Ramazan ayının yarattığı genel manevi duyguyu hükümlülerin yaşaması, yardımlaşma kültürünü kazanabilme ve suçtan uzak durma noktasında destek olacağını düşündüğümüz için bu anlaşmaya önem veriyoruz. Hizmet süreleri dolmasına rağmen gönüllü olarak birçok hükümlümüzün çalışmalara katıldığını görüyoruz. Hükümlüler aşçılık konusunda gelişim sağlarken manevi kültürü edinip suçtan uzak durma adına önemli bir adım atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

