Diyarbakır'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, "Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yerlikaya başkanlığında "Diyarbakır Huzur ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yerlikaya, 1 Ocak 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.

Bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere güvenliği tehdit eden tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 70 terör eyleminin de engellendiğini vurguladı.

Diyarbakır'da ise terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 835 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 62'sinin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, organize suç örgütlerine gerçekleştirilen 911 operasyonda, 6 bin 441 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 2 bin 834'ünün tutuklandığını, 1322'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Çökertilen tüm organize suç örgütlerinden el konulan malların maddi değerinin 36 milyar lira olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Diyarbakır özelinde ise organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 170 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 66'sı tutuklandı, 66'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 7'si yerel 3'ü bölgesel olmak üzere 10 organize suç çetesi çökertildi ve adalete teslim edildi."

Türkiye geneli ve Diyarbakır'da uyuşturucu, göç ve asayiş konularına ilişkin verileri de paylaşan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen 30 bin 863 operasyonda, 50 bin 132 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 21 bin 654'ünün tutuklandığını, 9 bin 202'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da ise bu dönemde zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenlendiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu operasyonlarda 5 bin 691 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 503'ü tutuklandı, 154'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik toplam 4 bin 843 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 61 şüpheli yakalandı. Bunların 2 bin 824'ü tutuklandı, 1267'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır boyutunda ise toplam 12 operasyon düzenlendi. 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 19 organizatör ise tutuklandı. Türkiye genelinde asayiş suçlarıyla ilgili aydınlatma oranı ortalama yüzde 94,6 oldu. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 89,8. Türkiye genelinde malvarlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta aydınlatma oranı yüzde 78. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 76,1. Yine Türkiye genelinde, kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranı yüzde 97,7. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 93,5."