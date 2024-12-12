Diyarbakır'da İlk Korku Filmi: Cintihar

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10 bin yıllık tarihi kentte ilk korku filmi

Diyarbakır'da çekilen korku filmi "Cintihar" yarın sinemalarda

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın 10 bin yıllık tarihi merkez Sur ilçesinde çekilen korku filmi "Cintihar", yarın yaklaşık 40 sinema salonunda izleyicileriyle buluşacak.

Yapımcılığını Muhsin Duran ve Yekta Ener Güven ile yönetmenliğini Tolga Öztürk'ün üstlendiği gerçek olaydan esinlenerek çekilen "Cintihar" filmi, yarın birçok ilde yaklaşık 40 sinema salonunda gösterimde olacak.

Yapımcılardan Yekta Ener Güven, çekmiş oldukları ikinci film ve vizyona girecek olan ilk filmleri olduğunu söyledi. Filmin 13 Aralık Cuma günü birçok ilde vizyona gireceğini belirten Güven, "Bu film benim için önemli. Çünkü doğu, gerçekten işlenmemiş, bakir bir bölge. Burada işlenmemiş efsaneler, söylenceler var, şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buradaki kaynaklardan da ileri zamanlarda başka konuları ele alarak elimizden geldiği kadar yararlanmış olacağız. Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmaktadır. Büyü, ritüel bunlar dünya sinemasına da işlenmiş konular. Yerel olarak ise Diyarbakır'da ve Türkiye'de tanınan Hiko Babayı da (Hikmet Ulucan) oynattık. Filmi izlerken Diyarbakır Surlarından bir parçayı da görmüş oluyoruz" diye konuştu.