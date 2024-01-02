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Diyarbakır'da İnşaat Halindeki Okulun Çatısından Düşen Şantiye Şefi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da İnşaat Halindeki Okulun Çatısından Düşen Şantiye Şefi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı devam eden bir okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

02.01.2024 - 17:54,
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DİYARBAKIR'da inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş (39), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı süren Ali Pınar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı okulda şantiye şefi olarak çalışan Burak Soydaş, kontrol için çıktığı çatıdan iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soydaş, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır\'da İnşaat Halindeki Okulun Çatısından Düşen Şantiye Şefi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da İnşaat Halindeki Okulun Çatısından Düşen Şantiye Şefi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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