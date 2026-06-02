Diyarbakır'da İş Hayatına Bilgilendirme Toplantısı

02.06.2026 14:56
Diyarbakır'da çalışma hayatı üzerine bilgilendirme toplantısı, 10.00'da başlayacak.

Diyarbakır'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 2026 Yılı İş Teftiş Programı kapsamında Diyarbakır'da işverenler, işçi temsilcileri ve meslek kuruluşlarına yönelik rehberlik odaklı bilgilendirme toplantısının düzenleneceği belirtildi.

Programda, başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere çalışma hayatına ilişkin güncel uygulamaların ele alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilgilendirme toplantısında ücret uygulamaları, çalışma süreleri, yıllık ücretli izinler, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin hükümler, kadın çalışanlara yönelik düzenlemeler, sosyal güvenlik yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında katılımcılara bilgi sunulacak. Ayrıca işverenlerin mevzuata uyum süreçlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Çalışma hayatı mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip iş başmüfettişlerinden oluşan uzman heyet tarafından gerçekleştirilecek toplantıda, katılımcıların soruları da cevaplandırılacak. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen rehberlik faaliyetleriyle işyerlerinde mevzuata uyumun artırılması, çalışan haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Toplantıya işverenler, işçi temsilcileri, insan kaynakları profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile ilgili meslek kuruluşlarının temsilcilerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor."

Açıklamada, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının yarın saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

