Diyarbakır'da İtfaiye Ekiplerine Başarı Belgesi Verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da İtfaiye Ekiplerine Başarı Belgesi Verildi

Diyarbakır\'da İtfaiye Ekiplerine Başarı Belgesi Verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde petrol sahasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli, alevlerin kontrol altına alınmasında gösterdikleri cesaret nedeniyle ödüllendirildi.

29.01.2025 13:42  Güncelleme: 13:49
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki petrol sahasında çıkan yangında, üzerine su sıkılan ve tutulamayacak derecede sıcak olan vanayı arkadaşından aldığı ikinci eldivenle kapatan itfaiye personeli ve arkadaşlarına başarı belgesi verildi.

Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi'ndeki petrol kuyusunda 11 Aralık'ta sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Söndürme çalışmalarında, yangından etkilenmesin diye üzerine su sıkılan itfaiye eri Mehmet Salih Mestandoğan, arkadaşından aldığı eldivenle alevlere yaklaşarak petrol vanasını kapattı. Vananın kapanmasıyla alevler kesildi. Yangında itfaiye ekiplerinin müdahale anları, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mestandoğan'ın alevlerden ısınan vanayı arkadaşından aldığı ikinci eldiveni giyerek tuttuğu, Mehmet Salih Mestandoğan'ın, arkadaşına 'Hakkını helal et' dediği, arkadaşlarının vanayı kapattıktan sonra 'Mükemmelsin, harikasın' diye seslendiği görüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, yangına müdahale eden Mestandoğan ve 7 arkadaşına çabalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İtfaiye Ekiplerine Başarı Belgesi Verildi - Son Dakika

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