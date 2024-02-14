Diyarbakır'da Jandarma ve MİT Ortak Operasyonu: 19 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Jandarma ve MİT Ortak Operasyonu: 19 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı

Diyarbakır\'da Jandarma ve MİT Ortak Operasyonu: 19 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ve MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım-yataklık eden ve propagandasını yapan 22 şüpheli belirlendi. 22 adrese yapılan baskınlarda 19 şüpheli yakalandı ve birçok silah, uyuşturucu madde ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 3 kişinin ise arandığı bildirildi.

14.02.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKK/KCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı, aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Jandarma ve MİT Ortak Operasyonu: 19 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:00:47. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Jandarma ve MİT Ortak Operasyonu: 19 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement