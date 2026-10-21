Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 3'ü serbest bırakıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen dosya kapsamında, 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, ?13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ve devam eden çalışmalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve ?7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.