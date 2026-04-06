Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 58 Gözaltı
06.04.2026 17:08
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik ilde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 13 bin 550 paket ısıtılmış tütün mamulü, 7 bin 744 paket kaçak sigara, 425 puro, 132 elektronik eşya, 27 litre kaçak viski, 18 cep telefonu ele geçirildi, 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

