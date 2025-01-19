Diyarbakır'da Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır\'da Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da bir genç zorla otomobile bindirilirken, onu kurtarmaya çalışan kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayla ilgili M.K. isimli bir şüpheli tutuklanırken, diğer üç şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalara devam ediyor.

19.01.2025 17:38  Güncelleme: 17:39
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DİYARBAKIR'da F.Y.'yi (16) zorla otomobile bindirip kaçıran, onu kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye de pompalı tüfekle ateş açan şüphelilerden M.K. (23) tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona otomobille gelen 1'i pompalı tüfekli 4 kişi, F.Y.'yi dövüp zorla araca bindirdi. Bu sırada F.Y.'yi kurtarmaya çalışan S.A.Y.'ye şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıdan yara almayan S.A.Y. kaçarken, silahlı kişi de boş kartuşu aldı. Şüpheliler daha sonra F.Y.'yi zorla bindirdikleri otomobille uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre sonra F.Y.'yi serbest bırakarak, kaçtı. F.Y.'nin kaçırılma anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi. Şüphelilerden M.K. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların olaydan önce trafikte tartışma yaşadıkları ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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