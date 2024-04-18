Diyarbakır\'da kadın cinayeti davasında ceza indirimi

ESRA TOKAT
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, çok sayıda şikayet ve koruma kararına rağmen boşandığı eşi Mihriban (Berivan) Altürk'ü öldüren Metin Şengil'e yerel mahkemenin verdiği cezada indirime gitti. Şengil'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapse, müşterek kızlarını öldürmeye teşebbüsten verilen 20 yıl hapis cezası ise 3 yıla düşürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Mihriban Altürk, 21 Nisan 2022'de evliliğinin ilk ayından beri 9 yıl boyunca sistematik olarak şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği Metin Şengil tarafından öldürüldü. Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Şengil'e 'eşe karşı tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşterek kızlarını öldürmeye teşebbüsten 20 yıl hapis cezası verilmişti.
KIZINA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇTAN VERİLEN 20 YILLIK CEZA 3 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dün yapılan duruşmada takdir indirimi yaparak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, Metin Şengil'in kızına karşı eylemi ise ilk derece mahkemesinin 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verdiği 20 yıl hapis cezasını, 'kasten yaralama'ya çevirerek 3 yıla düşürdü.
"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"
Karara itiraz edeceklerini bildiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat Arzu Topuz, "Sanık hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Kesinlikle indirim almadan cezası verilmesi gerekiyordu. Kızına yönelik eyleminde de yaralama kastı olduğunu düşünmüyoruz çünkü burada patlayan mermiden çıkan saçmaların orada bulunanları öldürebileceğinin farkında ve bunu öngören ve kabul ederek eylemini gerçekleştiren bir katil var. Dolayısıyla biz çocuğa yönelik eyleminin de açıkça öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz bu bakımlardan karara itiraz edeceğiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Mihriban Altürk, 21 Nisan 2022'de evliliğinin ilk ayından beri 9 yıl boyunca sistematik olarak şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği Metin Şengil tarafından öldürüldü. Şengil ayrıca 8 yaşındaki kızlarını da ağır yaraladı. Ölümünden 24 gün önce boşanan Altürk, daha önce Şengil hakkında basit yaralamadan ve ölüm ile tehditten pek çok kez şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
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