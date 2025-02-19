Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Eşinden Darbe Alan Kadın Hastaneye Gitti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Eşinden Darbe Alan Kadın Hastaneye Gitti

Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Eşinden Darbe Alan Kadın Hastaneye Gitti

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde H.Ö. adlı kadın, eşi tarafından darbedildi. Ambulansı takip eden öfkeli koca, trafikte zor anlar yaşattı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olan kadının şikayetçi olmaması üzerine koca hakkında işlem yapılmadı.

19.02.2025 19:43  Güncelleme: 19:47
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DİYARBAKIR'da H.Ö. (26) adlı kadın alışveriş merkezinde yaşanan tartışma sırasında eşi tarafından darbedildi. Daha sonra yaralı kadını hastaneye götüren ambulansı otomobiliyle takip eden öfkeli koca, durdurmaya çalışırken trafikte zor anlar yaşattı. Yaşanan bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. H.Ö. isimli kadın ile adı öğrenilemeyen eşi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., eşi tarafından darbedildi. Kocası olay yerinden uzaklaşırken, H.Ö. için ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı.

Bu sırada H.Ö.'nün kocası ise otomobiliyle ambulansı takip ederek, durdurmaya çalıştı. Trafikte zor anlar yaşayan sağlık ekibi, komuta merkezine durumu bildirerek yardım istedi. Komuta merkezinden durum polise bildirildi. Hastaneye yaklaşık 1 kilometre kala Diyarbakır Adliyesi önüne gelen ambulans, gördükleri bir polis aracının yanında durdu. Bunu gören kocanın içinde bulunduğu dörtlüleri yakılı otomobil, yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ambulans da H.Ö.'yü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve şikayetçi olmadığı için kocasıyla ilgili işlem yapılmadığı belirtildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Eşinden Darbe Alan Kadın Hastaneye Gitti - Son Dakika

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