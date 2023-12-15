Diyarbakır\'da kadının başına kurşun isabet etmesiyle ilgili şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde önceki gün Medine Polat'ın (41) başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polat, önceki gün Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karşı binada oturduğu belirtilen 16 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına almıştı.