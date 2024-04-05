Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi, Kadir Gecesi'nde Ulu Cami'de teravih namazı çıkışı cami cemaatine 500 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı. Diyanet Vakfı'nın 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası çerçevesinde, deprem bölgesinde ve Türkiye'nin birçok noktasında camilerde teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ulu Cami'de düzenlenen özel programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve mevlit okunmasıyla devam etti. Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

05.04.2024 23:20
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Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

DİYARBAKIR - Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi, Kadir Gecesi'nde Ulu Cami'de teravih namazı çıkışı cami cemaatine 500 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kadir Gecesi'nde deprem bölgesinde ve Türkiye'nin birçok noktasında "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası çerçevesinde camilerde teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de TDV Diyarbakır Şubesi, toplam 500 Kur'an-ı Kerim'i cami cemaatine teravih namazı sonrası dağıttı. Teravih namazından sonra ise Kadir Gecesi'ne özel program idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan program, ilahi ve mevlit okunmasıyla devam etti. Müslümanlar için yapılan duaların ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı - Son Dakika
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