Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
DİYARBAKIR - Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi, Kadir Gecesi'nde Ulu Cami'de teravih namazı çıkışı cami cemaatine 500 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kadir Gecesi'nde deprem bölgesinde ve Türkiye'nin birçok noktasında "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası çerçevesinde camilerde teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de TDV Diyarbakır Şubesi, toplam 500 Kur'an-ı Kerim'i cami cemaatine teravih namazı sonrası dağıttı. Teravih namazından sonra ise Kadir Gecesi'ne özel program idrak edildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan program, ilahi ve mevlit okunmasıyla devam etti. Müslümanlar için yapılan duaların ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate vaaz vererek ramazanın önemini vurguladı. Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, sıkıntı çeken Müslümanlar için dua etti.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programlarda namaz kılındı, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
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