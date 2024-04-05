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Diyarbakır'da Kadir Gecesi'nde cami cemaatine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

DİYARBAKIR - Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi, Kadir Gecesi'nde Ulu Cami'de teravih namazı çıkışı cami cemaatine 500 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kadir Gecesi'nde deprem bölgesinde ve Türkiye'nin birçok noktasında "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası çerçevesinde camilerde teravih namazından sonra Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de TDV Diyarbakır Şubesi, toplam 500 Kur'an-ı Kerim'i cami cemaatine teravih namazı sonrası dağıttı. Teravih namazından sonra ise Kadir Gecesi'ne özel program idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan program, ilahi ve mevlit okunmasıyla devam etti. Müslümanlar için yapılan duaların ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.