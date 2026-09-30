Diyarbakır\'da kafe cinayetinde sanığa 3 suçtan toplam 29 yıl hapis cezası verildi

DİYARBAKIR'da kafede Merve Nur Yararlık'ı (22) tabancayla vurarak öldürüp, S.K.'yi de yaralayan Bülent Arpacı (26), 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Mart 2025'te Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yanındaki S.K. adlı erkek de yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi, S.K. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ, YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Cinayet şüphelisi Bülent Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde, operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arpacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında hazırladığı iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur Yararlık'ın babası Osman Yararlık, ölümünün kazaen meydana geldiğinden şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulundukları aktarıldı. Baba Osman Yararlık, 4'üncü duruşmada olayın kazayla olmadığını düşündüğünü belirerek, sanıktan şikayetçi oldu.

SANIK TAHLİYE, AİLE CEZA İSTEDİ

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Merve Nur'un ailesi, tutuklu sanık Bülent Arpacı ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada sanık Bülent Arpacı, savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını, S.K.'yi tanıdığını ve ona ateş ettiğini, Merve Nur'u ise tanımadığını ileri sürerek, tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti. Merve Nur'un annesi ve babası ise sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

3 AYRI SUÇTAN 29 YIL CEZA

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığa Mervenur Yararlık'a karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 18 yıl, S.K.'yi karşı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verdi. Arpacı, 3 ayrı suçtan toplamda 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.