Diyarbakır'da 'Hijyenik Cafem' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Hijyenik Cafem' Uygulaması Başlatıldı

12.06.2026 11:14  Güncelleme: 12:13
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kafe ve benzeri işletmeleri hijyen, teknik donanım ve hizmet kalitesi açısından denetleyerek, belirlenen kriterleri karşılayan işletmelere 'Hijyenik Cafem' bilgilendirme görselleri asıyor. Uygulama ile yurttaşların sağlıklı ve güvenilir işletmeleri tercih etmesi amaçlanıyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan işletmelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "Hijyenik Cafem" uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların sağlıklı gıdaya ve kaliteli hizmete erişimini sağlamak amacıyla kentte gıda üreten, satan, işleyen ve depolayan işletmelere yönelik yürüttüğü "Beyaz Bayrak" uygulamasının bir benzerini kafeler için de hayata geçirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri tarafından yürütülen "Hijyenik Cafem" uygulaması kapsamında, kafe ve benzeri işletmeler hijyen, teknik donanım, fiziki koşullar ve hizmet kalitesi yönünden denetleniyor.

Gastronomide kentin marka değerini korumayı ve yurttaşların güvenli işletmeleri tercih etmesini sağlamayı amaçlayan "Hijyenik Cafem" uygulamasıyla, belirlenen kriterleri karşılayan işletmelere bilgilendirici görseller asılıyor.

Gıda Kontrol ekipleri, uygulama kapsamında kent genelindeki kafe ve benzeri işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde işletmelerin genel hijyen durumu, mutfak ve servis alanlarının temizliği, teknik ekipmanların uygunluğu, personel kıyafetleri, gıda muhafaza koşulları, çevre temizliği ve servis kalitesi gibi birçok başlık inceleniyor.

Ekipler, denetim öncesinde işletmelere uygulama hakkında bilgilendirme yapıyor. Bilgilendirmenin ardından gerçekleştirilen kontrollerde, gerekli hijyen ve kalite şartlarını taşıyan işletmeler belirleniyor.

YURTTAŞLARA GÜVENLİ TERCİH İMKANI

"Hijyenik Cafem" uygulaması, mevcut denetimlerin yanı sıra yurttaşların da sürece dahil olmasını sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Uygulama sayesinde yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenen işletmeleri daha kolay ayırt edebilecek."

Belirlenen kriterleri karşılayan işletmelere, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince "Hijyenik Cafem" bilgilendirme yazıları asılıyor. Böylece yurttaşların hijyenik, sağlıklı ve güvenilir hizmet sunan işletmeleri tercih etmesi teşvik ediliyor.

KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Hijyenik Cafem" uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Uygulama ile hem işletmelerin hijyen ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi hem de yurttaşların sağlıklı gıdaya güvenli koşullarda ulaşması amaçlanıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, gıda üreten, satan, işleyen ve depolayan işletmelere yönelik denetimlerini düzenli olarak sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Hijyenik Cafem' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kamil Karaca Kamil Karaca:
    ya çok geç kaldılar bu işe biz neden bekledik bu kadar 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yigit Serkan Yigit:
    iyi bir uygulama eski dönemlerde böyle kontrollerden uzak işletmeler çok vardı şimdi en azından bir sistem var bu sayede insanlar daha bilinçli seçim yapabilir 0 0 Yanıtla
  • Duygu Bey Duygu Bey:
    vay be işte böyle bi şey mi lazımdı ya kafeler de sertifika mı olucak artık haha neyse iyiyse güzel de bi bakalım bunun ne kadar işe yarayacağını diyarbakırda nasıl giderse gitsin 0 0 Yanıtla
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