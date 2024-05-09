Diyarbakır\'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Nurettin Özcan, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edilirken, arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ise katılmadı.

Duruşmada, mağdur müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Korkut, yıkılan binayla hiçbir alakasının bulunmadığını savunarak, suçsuz olduğunu iddia etti.

Uzun süredir tutuklu olduğunu kaydeden Korkut, tahliye talebinde bulundu.

Sanıklar Meşe ve Özcan da tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.