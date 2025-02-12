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Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da günlerdir beklenen kar yağışı sabaha karşı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde yer verdiği kar yağışı, sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başladı.

Sabaha kadar devam eden yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kışın gerçek yüzü Diyarbakır'da hissedilmeye başlandı. Uzmanlar, kar yağışının bugün ve yarın da süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle buzlanma riskine karşı sürücülerin tedbirli olması gerektiğini belirten yetkililer, kent genelinde gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Araçlar beyaza bürünürken, okula giden çocuklarında zorlandığı gözlendi. Ayrıca yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.