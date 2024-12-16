Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

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DİYARBAKIR'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu. Lice ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, hafif yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde de kar yağışlı olacağı belirtildi. Uyarıların ardından, kentte kar yağışı etkili oldu. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, yağışın etkili olduğu kara yollarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

LİCE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Lice ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olmak üzere 1 gün ara verilmiştir" denildi.