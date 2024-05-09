Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır\'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve araçlardaki çocuklara hediyeler verdi. Kaya, trafik kazalarının önlenmesi için altyapı iyileştirmeleri, teknolojik gelişmelerin kullanılması ve insanların bilinç düzeyinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Diyarbakır'da 8 elektronik denetleme sistemi kurulacağını ve hız tünellerinin yapımının son aşamaya geldiğini belirtti.

09.05.2024 16:36
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Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarında düzenlenen etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda uyardı, araçlardaki çocuklara şapka, düdük ve oyuncak hediye etti.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık düzeyinin artırılması için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dünyada ölümlerin yüzde 2,1'nin trafik kazaları sonucunda yaşandığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Dünyada her yıl 20, 25 milyon kişi, trafik kazaları neticesinde sakat kalmakta. Bu da trafik kazalarının ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu gözler önüne sermektedir. Trafik kazalarının önlenmesi için bazı atılımlar gerekmekte. Bunun en başında da altyapılardaki iyileştirmeler, bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerin trafik hizmetlerinde kullanılması, insanların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması, trafik kazalarının azaltılmasındaki en önemli etkenler."

Trafik kazalarının azaltılmasında denetimlerin çok önemli olduğuna işaret eden Kaya, trafikteki denetimlerin daha sağlıklı ve objektif yapılabilmesi amacıyla 8 elektronik denetleme sistemi kuracaklarını bildirdi.

Kaya, şöyle dedi:

"Bu teknolojik denetimler kapsamında da Diyarbakır'ımızla ilgili bir proje yürütmekteyiz. Mevcut kamera sistemlerinin iyileştirilmesi, yol işaret levhalarının biraz daha artırılması suretiyle yeni yazılımlar yükleyerek ilimize 8 elektronik denetleme sistemi kurmayı planlamaktayız. Çok kısa bir sürede 5'i şehirlerarası yollarda, 3'ü de şehir içi yollarda olmak üzere Diyarbakır'ımıza 8 hız tüneli kazandırma çalışmalarımızın sonuna geldik. Objektif bir denetim olacak. Hem kameralara kaydedilecek hem hız kameralar vasıtasıyla ortalama hızlar tespit edilecek. Bu sayede de trafik daha çok disiplin altına alınacak, trafik kazaları sonucunda oluşan yaralanmaların, sakatlanmaların ve ölümlerin büyük oranda önüne geçeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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