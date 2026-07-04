Diyarbakır'da Kardeşlik Mesajı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kardeşlik Mesajı

Diyarbakır\'da Kardeşlik Mesajı
04.07.2026 15:13
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MHP'li Musa Küçük, 'Kazanan Diyarbakır, huzur, kardeşlik ve Türkiye olacak' dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, "İnşallah bundan sonra kazanan Diyarbakır, huzur, kardeşlik ve Türkiye olacak." dedi.

MHP Eğil İlçe Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Küçük, merkez Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Eğil İlçe Kongresinin partilerine, ülkeye ve Diyarbakır'a hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır'da kardeşlik iklimin hakim olduğunu ve Diyarbakırlılardan büyük ilgi gördüklerini kaydeden Küçük, şunları kaydetti:

"Genel başkanımızın gövdesini koyarak başlattığı 'Terörsüz Türkiye Projesi' Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesiyle ete kemiğe bürünmüş ve devlet politikası olmuştur. Allah Diyarbakırlı hemşehrilerimizden, bölge insanımızdan razı olsun. Bu meseleye sahip çıkmış, özümsemiş. Genel başkanımızın hiçbir hesap kitap yapmadan ülkesi ve milleti için ne kadar büyük bir sorumluluğu üstlendiğini görmüş oluyoruz. Bugün Diyarbakır'da bizi sevindiren olay bölge insanımızın bu meseleye sahip çıkması, bu siyasetin arkasında durması. Diyarbakırlısıyla, İzmirlisiyle, Gümüşhanesiyle bu milletin şerefli mensuplarıyız."

Türkiye'nin içeride birliğini sağladığını, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu ifade eden Küçük, "Liderimizin attığı adımların sonuna kadar arkasındayız. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir insanımızı küresel tezgahlara heba etmeyeceğiz. Hepsine sahip çıkacağız. İnşallah bundan sonra kazanan Diyarbakır, huzur, kardeşlik ve Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Miktat Arslan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 27 Mayıs'ta başlattığı kongre sürecini Diyarbakır'da 17 ilçede başlattıklarını söyledi.

Diyarbakır'da 4'ncü ilçe kongresini bugün Eğil ilçesinde gerçekleştireceklerini belirten Arslan, tarihi surlarda yer alan Dağkapı Burcuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posteri ve Üç Hilal Bayrağını astıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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