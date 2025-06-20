Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi Kantar Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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