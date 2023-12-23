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Diyarbakır'da kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen bir kız çocuğunu kurtarmak isteyen Hamdin Özdemir ve kız çocuğu F.Z.Ü., bir kişinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Diyarbakır\'da kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandılar
23.12.2023 - 11:04,
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Hamdin Özdemir (45), iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen kız çocuğu F.Z.Ü.'yü (14) kurtarmak istedi. Özdemir, bu sırada gruptaki bir kişinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ayağından yaralandı. F.Z.Ü. de, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. F.Z.Ü.'nün hastanede tedavisi sürerken, taburcu olan Özdemir, "Kavgayı ayırmak istedim. Bir kişi, hem bana hem de dayak yiyen kıza 5-6 kez ateş etti. Kurşunlardan biri bana, biri de kıza isabet etti. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Olay, 21 Aralık'ta Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 915'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bu sırada sahibi olduğu evin kirasını almak için sokaktan geçen Hamdin Özdemir, kavgada bir grubun F.Z.Ü. isimli kız çocuğunu darbettiğini gördü. F.Z.Ü.'yü grubun saldırısından kurtarmak isterken gruptakilerden bir kişi, yanında getirdiği tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlar Özdemir'in ayağına, F.Z.Ü.'nün de bacağına isabet etti. Gruptakiler olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özdemir, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, F.Z.Ü. de Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Özdemir ile F.Z.Ü. de, kendilerine ateş açan şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

'KIZI KENDİ KIZIM YERİNE KOYARAK HAREKET ETTİM'

F.Z.Ü.'nün hastanede tedavisi sürerken, olayda ayak bileği parçalanan Özdemir, 25 Aralık'ta ameliyat edilmek üzere taburcu edildi. Kız çocuğunu kalabalık gruptan kurtarmak için müdahale ettiğini belirten Özdemir, "Yeğenimle beraber evin kirasını almaya giderken, Bağlar Yunus Emre Mahallesi'nde bir kavgaya şahit olduk. Bir grup, tanımadığım bir kızı dövüyordu. Ben Allah rızası için kavgayı ayırmak istedim. Ayırdığım sırada tanımadığım bir kişi elindeki 2 silahla hem bana hem de dayak yiyen kıza 5-6 kez ateş etti. Bir tane bana, bir tane de kıza isabet etti. Ben ayak bileğimden kurşun yedim. Bilek kemiklerim şu an paramparça. Ben Allah rızası için, kızı dövmesinler diye yardım ettim. Ben de bir kız babasıyım. O kız yaşında benim de bir kızım var. Bir an dövülen kızı, kendi kızım yerine koyarak hareket ettim.  Ben o kızı elinden almak istedim. Ama alamadık. Ben insanlık görevimi yapmaya çalıştım, lakin şehir magandaları buna izin vermedi. Ben onlardan şikayetçi oldum. Şikayetimden de vazgeçmeyeceğim. Emniyetin, kaçan şüphelileri yakalamasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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