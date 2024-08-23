Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 2 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarında, şu ana dek sadece terliği bulundu.

21 Ağustos günü öğle saatlerinde, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp, Kur'an kursuna giden Narin Gürcan'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, AFAD, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekiplerinin katılımıyla Narin için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dün gece saatlerinde yaptıkları arama esnasında Narin'e ait olduğu tespit edilen terlik buldu.

Yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan arama çalışmalarına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle dendi:

" Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden Arif Güran (44) isimli şahıs, kızı olan Narin Güran'ın (8), 21 Ağustos 2024 günü saat 15: 30 sıralarında kayıp olduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek 21 Ağustos 2024 günü saat 20: 15 sıralarında komutanlığımıza müracaatta bulunmuştur. Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir."