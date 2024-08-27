Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma ve diğer ekipler, mahallede ve çevresinde arama gerçekleştiriyor. Ekipler, su kuyuları ve derelerde de arama yapıyor. Şu ana kadar 16 kilometrelik bir alanda arama çalışması yürütüldü. Arama çalışmalarına yarın da devam edilecek.

27.08.2024 20:47
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.

Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

Eğertutmaz Deresi'nde çalışma başlatıldı

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.

İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.

Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Güran ailesini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem ve İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da aileye ziyarette bulundu.

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

"Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz"

Baba Arif Güran, AA muhabirine, bir an önce kızını kucağına almayı temenni ettiğini söyledi.

Güran, "Duyan, gören, şüphelenen kim varsa beni arayacaklarına devleti arasın çünkü devlet her yerdedir. Sosyal medyadaki açıklamalar kesinlikle yalandır, itibar etmeyin. Bir gelişme olursa İçişleri Bakanımız ve valimiz zaten açıklama yapacaktır. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Depremde 20 gün enkaz altında kalan insanlar kurtarıldı, inşallah benim kızım da kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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