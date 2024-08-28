Diyarbakır'da kaybolan çocukla ilgili şüpheli serbest bırakıldı

Güncel

4 ay önce anne olan oyuncu eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı

Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Young Boys\'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu

CHP lideri, çok tartışılan bu fotoğraf üzerinden uyardı: Bizi tuzağa çekmek istiyorlar

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da 8 gün önce Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

21 Ağustos günü, merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinden Kur'an kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. Narin'in kaybolmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ise sürüyor. Bugün Tavşantepe Mahallesi'ne gelerek, gazetecilere açıklamada bulunan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Narin'in kaybolmasına yönelik 58'i tanık, 8'i şüpheli 66 kişinin ifadesinin alındığını, bir şüphelinin gözaltında tutulduğunu söyledi. Gözaltındaki şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda oluşan bin 700'ü aşkın arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, mahallede bulunan bir su kuyusunda yaptıkları aramada Narin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.