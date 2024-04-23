Diyarbakır\'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor

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Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için başlatılan Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a geldikten sonra kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı bulmak için Dicle Nehri ve çevresinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve itfaiye ekiplerince arama çalışması yürütülüyor.

Sualtı görüntüleme cihazları ve dron ile inceleme, nehirde ve çevresindeki sazlık alanda arama çalışması yapıldı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpeklerle nehrin çevresinde yürütülen çalışmaya destek verdi.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a gelen ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirmişti. Polis ekiplerince yapılan arama sonucu M.N.A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında bulunmuş, bunun üzerine Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.