Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor

Diyarbakır\'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a gelen ve kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı bulmak için Dicle Nehri ve çevresinde AFAD, PAK, SAK, UMKE, DÜAK, ANDA ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor. Sualtı görüntüleme cihazları ve dronlarla yapılan inceleme sonucunda nehirde ve çevresinde arama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi. M.N.A'yı bulamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi ve polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda M.N.A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları Ongözlü Köprü yakınlarında bulundu. Bunun üzerine Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

23.04.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için başlatılan Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a geldikten sonra kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı bulmak için Dicle Nehri ve çevresinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve itfaiye ekiplerince arama çalışması yürütülüyor.

Sualtı görüntüleme cihazları ve dron ile inceleme, nehirde ve çevresindeki sazlık alanda arama çalışması yapıldı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpeklerle nehrin çevresinde yürütülen çalışmaya destek verdi.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a gelen ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirmişti. Polis ekiplerince yapılan arama sonucu M.N.A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında bulunmuş, bunun üzerine Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cep Telefonu, Diyarbakır, İnceleme, İtfaiye, Mardin, Dicle, AFAD, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:25 Halil Umut Meler, EURO 2024’te görev alacak Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement