Diyarbakır'da kaybolan kız için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan kız için arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran için jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi, gören veya duyanların haber vermesini istiyor.

24.08.2024 19:24
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosa Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran için jandarma komandolar ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri, mahalle içerisinde tekrar arama yaptı. Ekipler, metruk evler, ahırlar, bağ ve bahçeleri tek tek kontrol etti, ancak Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ayrıca kokuya duyarlı köpek 'Yel' ile birlikte jandarma, AFAD, Kayapınar ve Kulp belediyelerinin arama kurtarma ekipleri, mahalle çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

'GÖREN, DUYAN HABER VERSİN'

Narin'in babası Arif Güran, arama kurtarma faaliyetlerine katılan herkese teşekkür ederek, Gören, duyan Allah rızası için bize haber versin. Dün Sayın Valimiz de buraya geldi, İçişleri Bakanımızla da görüştüm. Allah hepsinden razı olsun. Verdikleri mücadele az bir şey değildir. Biz şu anda burada oturuyoruz ama onlar oturmuyorlar. Bu bir gerçektir. Özellikle, jandarma ve AFAD. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyadan paylaşanlar, dua edenlerden, bizi arayıp soranlardan, eğer bir haberiniz, bir iğne ucu kadar da olsa Allah rızası için bize haber verin. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gereken her şey yapılıyor dedi.

Haber- Kamera Selim KAYA- Gıyasettin TETİK DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan kız için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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