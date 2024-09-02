Diyarbakır'da kayıp çocuk soruşturması: Amca gözaltına alındı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan amcası ve aynı zamanda Taşvantepe Mahallesi Muhtarı S.G., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alanın Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarmadaki sorgusunun ardından S.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.