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Diyarbakır'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Sait Kılıç'ın bulunması için jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve ANDA'dan oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi. Ekip, Dicle Nehri'nin geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır\'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
09.01.2024 - 10:55,
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 68 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Kırsal Hantepe Mahallesi'ndeki evinden bir yakınını ziyaret etmek amacıyla dün akşam ayrılan Sait Kılıç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.

Ekip, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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