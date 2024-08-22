Diyarbakır'da Kayıp Kız Çocuğu Aranıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kayıp Kız Çocuğu Aranıyor

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Diyarbakır'da gittiği Kur'an kursundan döndükten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları devam ediyor. Babası şüphelerin kaçırılma üzerinde olduğunu belirtirken, yetkililer ve aile çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

22.08.2024 21:42
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'KAYIP NARİN'İN BABASI: ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE'

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran (8) için arama çalışması sürüyor. Çalışmalarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personeli görev alırken, jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor. Çalışmalar kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç tespit edildi. Araçların sorgulamaları yapılırken, kızının bulunmasını isteyen Arif Güran, "Kızım dün saat 15.30 sıralarında camiden çıkıyor. Okulun orada tespit ettik. Ondan sonra halen haber alamıyoruz. Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız. Benim kızımdan ne istediler. Kanalda yapılan aramada herhangi bir şey bulamadık. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Allah'ın izniyle devlet kızımı bulacak. Ben umutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Benim kızımı ölü veya diri bulsunlar. Ben bunu istiyorum" dedi.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Diyarbakır\'da Kayıp Kız Çocuğu Aranıyor
Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kayıp Kız Çocuğu Aranıyor - Son Dakika

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